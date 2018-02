Oxfam: 'Sesso a 16 anni con dirigente'

Una donna di Haiti afferma di aver avuto diversi incontri sessuali a pagamento, anche all'età di 16 anni quindi quando era minorenne, con Roland van Hauwermeiren, il belga ex responsabile degli aiuti di Oxfam sull'isola finito al centro dello scandalo sessuale che ha colpito la nota ong internazionale. E' quanto si legge sul Daily Mail, che definisce la donna una "ex prostituta", oggi 23enne, senza rivelarne il nome. Secondo la sua testimonianza, intrattenne rapporti sessuali con l'ex operatore per due volte alla settimana nell'arco di sei mesi dopo il devastante terremoto nel 2010.