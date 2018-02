Francia: Brigitte, un orto all'Eliseo

(ANSA) - PARIGI, 16 FEB - La premiere dame, Brigitte Macron, vuole piantare un orto nei giardini dell'Eliseo: lo rivela Le Figaro, che dedica un lungo articolo a come la consorte del presidente sta "rimodellando" il palazzo presidenziale secondo i suoi gusti e le sue esigenze.

Grande spazio all'arte moderna e contemporanea: questa l'indicazione condivisa dai Macron per personalizzare a modo loro i saloni dell'Eliseo. Ma Brigitte ha aggiunto anche un desiderio personale, quello di piantare frutta e verdura nel giardino del palazzo.

Amante di legumi e insalate, Brigitte Macron desidera che i cuochi dell'Eliseo possano servirsi direttamente nell'orto del palazzo, privilegiando così la spesa "chilometro zero". Prima di lei, negli Stati Uniti, è stata Michelle Obama, consorte dell'ex presidente Barack Obama, ad aver fatto piantare un orto alla Casa Bianca.