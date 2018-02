Ungheria: legge contro ong per migranti

(ANSA) - BUDAPEST, 14 FEB - Pene severe per le organizzazioni civili che aiutano i migranti e sanzioni anche per gli aiuti umanitari: è quello che prevede il pacchetto di leggi, presentato oggi al Parlamento ungherese, su iniziativa del governo di Viktor Orban. Il piano battezzato "Stop Soros!" è diretto contro le ong che forniscono assistenza ai profughi. Le organizzazioni sono finite nel mirino delle autorità ungheresi, in quanto ritenute "agenti stranieri" o "agenti di Soros".