Scontro veicoli pista Heathrow, 1 morto

(ANSA-AP) - LONDRA, 14 FEB - Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita questa mattina sulla pista dell'aeroporto londinese di Heathrow in seguito all'incidente tra due veicoli reso noto qualche ora fa dallo stesso scalo in un tweet.

La persona rimasta ferita è un uomo che nello scontro si è rotto una spalla. L'uomo sull'altro veicolo ha riportato ferite gravi ed è stato ricoverato in ospedale, dove è deceduto.

Nell'incidente non è stato coinvolto alcun passeggero.