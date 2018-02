Premier turco, spero Yucel presto libero

(ANSA) - ISTANBUL, 14 FEB - "Spero che" il giornalista turco-tedesco Deniz Yucel, detenuto da un anno in Turchia, "sarà liberato presto. Credo che ci sarà presto qualche sviluppo". Lo ha detto il premier di Ankara Binali Yildirim, in un'intervista alla tv tedesca ARD, alla vigilia del suo incontro in Germania con la cancelliera Angela Merkel. "Almeno comparirà in tribunale e in ogni udienza c'è una possibilità che venga rilasciato", ha detto Yildirim, precisando che a decidere sarà comunque un tribunale indipendente.