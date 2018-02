Gb:scontro tra veicoli su pista Heathrow

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Un aereo è stato evacuato questa mattina nell'aeroporto londinese di Heathrow in seguito a un "grave incidente che ha coinvolto due veicoli sulla pista": lo rendono noto lo stesso scalo in una serie di tweet e il Mail online.

L'aeroporto non specifica la natura dell'incidente, ma sottolinea che la pista "rimane aperta" e si lavora "per minimizzare i disagi nei viaggi dei nostri passeggeri".

Da parte sua, il Mail online scrive che, in seguito a un incidente sulla pista vicino al Terminale Cinque, "centinaia di passeggeri sono stati evacuati da un aereo" verso le 8:00 di questa mattina ora locale (le 9:00 in Italia).

Secondo testimonianze di passeggeri riportate dal tabloid, alcuni voli hanno registrato ritardi fino a due ore.