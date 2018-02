Danimarca: morto principe Henrik

(ANSA-AP) - COPENHAGEN, 14 FEB - E' morto la notte scorsa il principe Henrik, il marito della regina Margherita II di Danimarca. Aveva 83 anni e soffriva di demenza senile. Il suo stato di salute era molto peggiorato negli ultimi giorni e proprio ieri era stato trasferito da un ospedale di Copenaghen alla residenza della famiglia a nord della capitale, "dove - ha detto il palazzo reale - Henrik ha espresso il desiderio di trascorrere i suoi ultimi momenti". Nato l'11 giugno 1934, nel sud-ovest della Francia da un conte e una contessa, Henri Marie Jean André de Laborde de Monpezat - questo il suo nome completo - aveva sposato la futura regina della Danimarca nel 1967 prendendo il nome di Henrik.

Nell'agosto 2017 aveva annunciato di non voler essere seppellito accanto alla moglie nella cattedrale dove riposano i reali danesi, nonostante già esistesse un sarcofago per la coppia. Per tutta la vita, infatti, Henrik ha patito il ruolo di 'principe consorte', che non entra in linea di successione.