Scandalo Oxfam:sotto accusa numero 1 ong

(ANSA) - LONDRA, 13 FEB - Emergono nuove accuse nello scandalo sessuale di Oxfam e nel mirino finisce il numero uno dell'organizzazione umanitaria, il chief executive Mark Goldring. Sul Times gli viene infatti imputato di essere stato messo a conoscenza in prima persona di altri asseriti abusi segnalati (in tempi più recenti) dall'ex garante interna per la tutela delle norme di comportamento Helen Evans, diventata una "talpa" nella vicenda, ma di averli ignorati.