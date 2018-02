Harry e Meghan in carrozza giorno nozze

(ANSA) - LONDRA, 12 FEB - Sarà una carrozza della scuderia reale a portare per le strade di Windsor il 19 maggio il principe Harry e l'attrice americana Meghan Markle fino al castello, luogo del loro previsto matrimonio. Così Kensington Palace in un comunicato che contiene alcuni altri dettagli del programma. "Essi sperano che questo breve tragitto dia l'opportunità a molta gente di radunarsi a Windsor e di gioire dell'atmosfera di questo loro giorno speciale", si legge nella nota, che esprime pure "l'enorme gratitudine" della coppia per gli auguri ricevuti dall'interno del Regno e da mezzo mondo.

Kensington Palace precisa poi che la cerimonia religiosa, nella St. George Chapel, chiesa interna al complesso di Windsor, inizierà a mezzogiorno e che sarà l'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, a benedire le nozze: presente la regina Elisabetta, che ha messo a disposizione il castello. Seguirà il banchetto nella St.George's Hall, mentre un ricevimento più familiare è previsto sia offerto la sera prima dal principe Carlo.