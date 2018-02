Merkel, non sento perdita d'autorità

Angela Merkel non sente la perdita di autorità, che le viene rinfacciata da tante voci critiche al momento in Germania. "No, non la avverto", ha risposto la cancelliera in un'intervista alla Zdf. "È ovvio che ci si interroghi sul futuro di un partito, quando si ha un cancelliere che ha guidato il governo per 12 anni. È chiaro che non governerò per altri 12", ha affermato. "Si dovranno dare le giuste chance alle persone che hanno il loro futuro politico davanti a loro", ha affermato, sostenendo di averlo sempre fatto.