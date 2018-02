Cipro impegnati per soluzione caso Eni

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - "Stiamo gestendo la situazione per evitare qualsiasi escalation, senza ignorare il fatto che le azioni della Turchia violano il diritto internazionale". Lo ha detto il presidente cipriota Nicos Anastasiades, sul caso della piattaforma Eni il cui viaggio verso una zona di trivellazione è stato fermato dalla Marina turca. "Il governo mantiene la calma per evitare qualunque crisi e sta compiendo i passi diplomatici necessari affinché i diritti sovrani della Repubblica di Cipro siano rispettati", ha aggiunto, come riportano i media locali.