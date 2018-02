Riprende processo Salah, lui non in aula

(ANSA) - BRUXELLES, 8 FEB - La seconda udienza del processo a Salah Abdeslam, unico terrorista sopravvissuto degli attentati di Parigi, è cominciata nel Tribunale di Bruxelles ma senza la presenza dell'imputato.

Salah, che non ha mai collaborato né parlato con i giudici, aveva fatto sapere due giorni fa che non sarebbe più comparso in aula. A rappresentarlo il suo avvocato, Sven Mary, che ha accettato di difenderlo fin dal giorno del suo arresto.

Il processo che si è aperto in Belgio riguarda la sparatoria di Forest, durante la quale fu arrestato, e non gli attentati di Parigi o quelli di Bruxelles a cui pure sembra essere collegato.