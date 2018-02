Regeni: Pe, assenza progressi inchiesta

(ANSA) - STRASBURGO, 8 FEB - Il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione sulle esecuzioni in Egitto discussa oggi alla plenaria a Strasburgo, dove si "condanna fermamente il ricorso alla pena capitale", si "manifesta profonda inquietudine per i processi collettivi", e si "ricorda, ancora una volta, il proprio sdegno per la tortura e l'uccisione di Giulio Regeni".

Nella risoluzione si "denuncia, di nuovo, l'assenza di progressi nell'inchiesta su questo brutale omicidio". Nella risoluzione il Parlamento europeo sottolinea che "continuerà a sollecitare le autorità europee ad impegnarsi con le loro controparti egiziane finché non verrà stabilita la verità su questo caso e i responsabili ne rispondano".