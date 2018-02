Rinviato incontro Gentiloni-Merkel

(ANSA) - BERLINO, 7 FEB - Per il protrarsi in Germania dei colloqui sulla formazione del governo di coalizione è stato riprogrammato al 15 febbraio il bilaterale tra il premier Paolo Gentiloni e la cancelliera tedesca Angela Merkel, inizialmente previsto per oggi pomeriggio a Berlino. E' stata la stessa cancelliera a contattare il premier spiegandogli che oggi il tempo da dedicare al bilaterale sarebbe stato troppo ridotto a causa dei suoi impegni di politica interna. Gentiloni, compresa la situazione, ha accettato di far slittare la visita.