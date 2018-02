Neve in Francia: 900 auto bloccate

(ANSA) - PARIGI, 7 FEB - Dodici centimetri di neve e l'Ile-de-France si è bloccata: la regione più popolosa d'Europa non circola più in auto, è senza bus, treni al rallentatore e aeroporti in difficoltà alla prima neve di stagione. Il portavoce del governo, Frederic de Lanouvelle, spiega che "oltre 2.500 persone, fra pompieri, gendarmi, addetti alla manutenzione delle strade, sono mobilitati per cercare di sgomberare le strade". Nell'Essonne, sulla nazionale 118 non lontano da Versailles, 900 veicoli sono rimasti bloccati dalla notte scorsa, e ancora stamattina non potevano andare né avanti né indietro. L'esercito ha messo a disposizione alcune unità per aiutare i "naufraghi", molti dei quali hanno dormito in palestre e hangar messi a disposizione dal vicino comune di Velizy. I passeggeri di voli aerei mai partiti sono rimasti in gran numero a dormire tutta la notte a Orly, Roissy ma soprattutto a Beauvais, a nord di Parigi, hub di note compagnie low-cost; quasi tutti i treni sono in ritardo fin da ieri per il ghiaccio sui binari