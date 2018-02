Gentiloni, voto porti stabilità a Ue

(ANSA) - BERLINO, 7 FEB - "E' importante che ci sia un risultato improntato alla stabilità e all'Europa in Italia". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni nel corso della sua Lecture sull'Europa all'Università Humboldt di Berlino, facendo riferimento alle elezioni italiane. "Non bisogna mai confondere, per quanto riguarda il giudizio sull'Italia, la frequenza dei cambi di governo con l'instabilità nelle scelte di fondo del paese, ha aggiunto il premier sottolineando che l'Italia ha sempre mantenuto una coerenza nelle scelte di fondo", anche "economiche" ed è sempre stato un paese "europeista e democratico" e resta dunque un paese che dimostra una grande "affidabilità di fondo" e con il quale "è fondamentale che i grandi paesi europei collaborino per il futuro dell'unione".