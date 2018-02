Bruxelles, sull'Ema decidono gli Stati

(ANSA) - BRUXELLES, 7 FEB - "Non posso confermarlo. La decisione è nelle mani degli Stati membri. Il ruolo della Commissione è stato molto limitato", riguardava la valutazione delle offerte "e lo abbiamo fatto in modo molto meticoloso".

Così un portavoce della Commissione Ue a chi chiede se la procedura legislativa per il trasferimento dell'Ema potrà considerarsi conclusa solo con il voto del Parlamento europeo.

Interpellato se l'esecutivo europeo renderà pubblici i documenti olandesi secretati per l'offerta per l'Ema, dopo le quattro interrogazioni europarlamentari dei giorni scorsi, il portavoce ha risposto che "sono documenti degli Stati membri, che ci hanno chiesto di mantenerli confidenziali" secondo regole che gli Stati si sono dati in "piena trasparenza" e "noi siamo obbligati" a mantenerli confidenziali.