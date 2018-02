Assange: mandato arresto resta valido

(ANSA) - LONDRA, 6 FEB - La situazione legale di Julian Assange non cambia. E' stato respinto dalla Westminster Magistrates' Court di Londra il ricorso con cui si richiedeva l'annullamento del mandato d'arresto britannico che pende sulla testa del fondatore di Wikileaks fin dal 2012, per non essersi presentato in tribunale per un'udienza sulla sua cauzione. "Non sono persuasa del fatto che il mandato d'arresto debba essere revocato", ha detto il giudice Emma Arbuthnot. Per i legali di Assange, che da più di cinque anni vive come rifugiato nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra, il mandato aveva invece perso di significato essendo cadute le controverse accuse di molestia sessuale sollevate anni fa dalla magistratura svedese.