Alfano, in Niger dopo richieste Niamey

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - La missione italiana in Niger, "come la legge prevede, deve essere autorizzata dal Parlamento, quindi il voto parlamentare era un voto di autorizzazione, poi il dispiegarsi della missione non può che avvenire su richiesta delle autorità nigerine e su base del loro consenso". Nel momento in cui avremo l'autorizzazione di Niamey, "ci gioveremo di questa autorizzazione per fare ogni azione che sia richiesta dal governo nigerino che rispetti profondamente la sovranità nigerina e che sia da effettuare su base di consenso con il governo nigerino", ha detto il ministro Alfano.