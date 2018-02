Negata estradizione Usa per hacker Gb

Niente estradizione negli Usa per Lauri Love, 32enne presunto hacker inglese affetto da sindrome di Asperger (un disturbo imparentato con l'autismo) accusato oltre oceano di aver penetrato nel 2013 i sistemi informatici di Fbi, Nasa e Fed e d'averne carpito dati sensibili. La decisione è stata presa oggi dall'Alta Corte di Londra, la quale ha accolto il ricorso della difesa a conclusione d'una lunga battaglia giudiziaria e di opinione condotta dai sostenitori di Love. Secondo i supremi giudici britannici, il sistema americano - di fronte al quale il 32enne rischiava in teoria una condanna fino a 99 anni di carcere - non avrebbe garantito il pieno rispetto dei diritti e dell'incolumità dell'imputato: considerato concretamente a rischio di suicidio a causa della sua sindrome secondo diversi esperti. La Corte ha invece valutato come non punitivo che Love, originario del Suffolk, potrà essere giudicato in patria "per i suoi reati". Lo stesso Love, parlando ai media dopo il verdetto, si è detto soddisfatto.