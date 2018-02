Maltempo: Francia nella morsa del gelo

(ANSA) - PARIGI, 5 FEB - Ondata di gelo sulla Francia, prima neve questa mattina a Parigi, decine di dipartimenti in stato di allerta 'arancione', la seconda in ordine di gravità. Nella capitale francese, già coperta da una coltre bianca, nuove nevicate sono attese in serata e a tarda notte. Spessa di qualche centimetro, la neve è rimasta intatta su alcuni monumenti e nei parchi pubblici offrendo foto spettacolari a cittadini e turisti. In alcune zone meridionali dell'Ile-de-France, la regione della capitale, lo strato di neve potrebbe arrivare fino a dieci centimetri, ma l'allerta riguarda anche il resto del Paese. Un'illustrazione realizzata da Météo France mostra che il territorio francese verrà quasi completamente imbiancato entro dopodomani, dopo un mese di gennaio eccezionalmente caldo rispetto alla norma. Le nevicate attese nelle prossime ore a Parigi non dovrebbero avere un impatto negativo sul livello della Senna che continua a scendere progressivamente dopo la piena dei giorni scorsi.