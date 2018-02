Inizia processo a Abdeslam a Bruxelles

(ANSA) - BRUXELLES, 5 FEB - E' iniziato a Bruxelles il processo per l'unico terrorista sopravvissuto alla strage di Parigi, Salah Abdeslam, relativo alla sparatoria avvenuta in Belgio una settimana prima della fine della sua latitanza, finita a Molenbeek, pochi giorni prima degli attentati di Bruxelles del 22 marzo 2016. L'uomo, da mesi detenuto in Francia in condizioni di massima sicurezza, è stato trasferito in segreto nella notte dal carcere di Fleury- Mérogis, alle porte di Parigi. Abdeslam, che finora non aveva mai parlato, si è rifiutato di rispondere anche in aula. L'altro accusato, Soufian Ayari, ha invece deciso di rispondere, almeno in parte, alle domande del magistrato, confermando di essere stato nel 'covo' di rue du Dries per "diverse settimane" e spiegando che si occupava di fare la spesa una volta a settimana con i soldi del 'terzo uomo' Mohamed Belkaid, deceduto poi nello scontro a fuoco con la polizia. Fu sempre quest'ultimo, ha affermato Ayari, a sparare sulla polizia con due armi, non lui né Abdeslam.