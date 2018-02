Cipro vota in ballottaggio presidenziali

(ANSA) - NICOSIA, 3 FEB - E' in corso il voto di ballottaggio delle elezioni presidenziali di Cipro che vede sfidarsi il presidente uscente, Nicos Anastasiades, 71 anni, e il candidato indipendente di sinistra Stavros Malas, sostenuto dal partito comunista Akel.

Al primo turno delle presidenziali del 24 gennaio, Anastasiades è arrivato primo con il 35,5% dei voti, Malas secondo con il 30,2%. I due si sono già sfidati nelle elezioni del 2013, quando Anastasiades vinse con un larghissimo vantaggio. Gli ultimi sondaggi prima del ballottaggio vedono il presidente uscente ancora in vantaggio contro il rivale, ma di poco, per cui gli analisti ritengono ancora aperta la partita.