Atene, migliaia contro accordi Macedonia

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - Centinaia di migliaia di persone si sono radunate nel centro di Atene per la dimostrazione contro ogni ipotesi di accordo sul nome 'Macedonia' con l'ex repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom), presidiata da centinaia di agenti per evitare incidenti e contatti con una manifestazione promossa in contemporanea da gruppi antagonisti, che accusano la marcia di essere dominata da elementi nazionalisti e fascisti.

Applausi si sono levati dalla folla all'arrivo in piazza Syntagma del grande compositore Mikis Theodorakis, 93 anni, icona della sinistra greca, la cui casa è stata ieri fatta oggetto di atti vandalici proprio per la sua decisione di intervenire alla marcia, dominata dallo slogan 'Macedonia significa Grecia'.

La piazza e le vie del centro sono dominate da un mare di bandiere elleniche bianche e blu, mostrano le tv greche, tra cui una, immensa, elevata da un braccio meccanico. Centinaia di pullman di manifestanti sono arrivati da ogni angolo del Paese.