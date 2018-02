Premier Polonia, dovevamo spiegare legge

(ANSA) - VARSAVIA, 2 FEB - La data per la nuova legge sulla Shoah è stata scelta in modo "sfortunato" e l'iniziativa poteva essere spiegata meglio agli "amici d'Israele". Lo ha ammesso oggi il premier polacco Mateusz Morawiecki parlando con i giornalisti a Markowa nel sud della Polonia, dove ha visitato il museo dedicato alla famiglia Ulm morta nel 1944 per mano dei nazisti dopo per aver nascosto in casa otto membri di due famiglie di ebrei, morti anch'essi.

"Non possiamo scordare che solo in Polonia vi era la pena di morte per coloro che aiutavano ai ebrei", ha detto Morawiecki, che però ha sostenuto la nuova legge che, secondo lui, "non limita la libertà di parola". Il premier polacco ha espresso la speranza per un rapido miglioramento di rapporti diplomatici fra Polonia e Israele.