May, commercio Cina non alternativo a Ue

(ANSA) - LONDRA, 2 FEB - Londra non vede "come alternativi" l'obiettivo di nuovi accordi di libero scambio con grandi Paesi come la Cina e il mantenimento di commerci senza dazi con l'Ue dopo la Brexit. Lo ha detto Theresa May citata oggi da Shangai da media secondo i quali la premier resta comunque sotto pressione sul tema, per le spinte opposte di 'brexiteers' duri e puri e 'moderati' in casa Tory. "Il popolo britannico ha votato (nel referendum del 2016) per farci riprendere il controllo della nostra moneta, dei nostri confini e delle nostre leggi ed è esattamente ciò che stiamo facendo", ha premesso May. "Ma vogliamo pure assicurare la libertà di commercio attraverso i confini, e per questo siamo a favore d'un accordo con l'Ue che sia positivo per gli interessi sia britannici sia dell'Unione", ha proseguito la premier, mostrandosi convinta che un'intesa su un periodo di transizione post Brexit sino a fine 2020 possa essere raggiunta "entro i 7 mesi" previsti