Francia, 5 morti in schianto di due elicotteri militari

Almeno cinque morti nell'incidente di due elicotteri dell'esercito francese nel sud della Francia, a una cinquantina di chilometri da Saint-Tropez. I due elicotteri di tipo Gazelle si sono schiantati a terra tra Cabasse e Carcès, nel dipartimento del Var, poco prima delle 9. I soccorsi sono sul posto. Ricerche sono in corso per ritrovare la sesta persona a bordo.



I due elicotteri Gazelle schiantatisi nel sud della Francia venivano usati per dei cicli di formazione della Scuola di Aviazione Leggera dell'Esercito di Cannet des Maures (Ealat). Con l'arrivo dei soccorsi è stato eretto un perimetro di sicurezza intorno al luogo dell'incidente, chiusa al traffico la vicina strada provinciale che corre lungo il lago Carcès. La ministra della Difesa, Florence Parly, è attesa sul posto nelle prossime ore. La base militare di Cannet des Maures ospita la scuola Ealat, ma anche un centro di formazione franco-tedesco e il centro di formazione interforze NH90. Con 82 apparecchi, circa 15.000 ore di volo annuali e 5 diverse nazionalità rappresentate è la terza piattaforma aeronautica militare francese. La base viene inoltre usata per l'addestramento e l'intervento dei piloti contro i fuochi boschivi.