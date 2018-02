Ergastolo a attentatore moschea Londra

(ANSA) - LONDRA, 2 FEB - Condanna all'ergastolo per omicidio e tentato omicidio aggravato dal movente dell'odio per Darren Osborne, il 48enne di Cardiff che l'anno scorso investì deliberatamente in un attacco anti-islamico una decina di fedeli usciti dalla moschea di Finsbury Park, a Londra, causando la morte di uno di loro e il ferimento di altri nove. Lo ha stabilito la Woolwich Crown Court nella capitale britannica. Nel corso della sua deposizione in tribunale, Osborne aveva fra altro affermato che avrebbe desiderato uccidere anche esponenti laburisti come il leader Jeremy Corbyn, che nella zona di Finsbury Park ha il suo collegio elettorale, o il sindaco di Londra, Sadiq Khan, di origini pachistane e musulmane. L'uomo, come emerso nel processo, si era avvicinato alla propaganda islamofoba tramite il materiale online di gruppi estrema destra britannici, rispetto ai quali nel mondo politico si invoca ora una stretta più decisa.