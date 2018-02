Brexit: nuovo round negoziale Ue-Gb

(ANSA) - BRUXELLES, 2 FEB - Un nuovo round negoziale fra l'Ue e la Gran Bretagna è in programma a Bruxelles la prossima settimana, dal 6 al 9 febbraio. Lo ha reso noto oggi un portavoce della Commissione Ue. La riunione sarà a livello tecnico dal 6 all'8, mentre il 9 a livello dei coordinatori. Sul tavolo le questioni che restano ancora aperte fra Londra e Bruxelles in vista del divorzio, come quella sui confini irlandesi, oltre ad un "aggiornamento" sul tipo di relazione che il Regno Unito intende avere con i 27 e sul periodo transitorio.

Uno dei portavoce della Commissione ha poi annunciato che il capo negoziatore Ue sulla Brexit, Michel Barnier, sarà a Londra lunedì prossimo dove incontrerà il segretario britannico David Davis per un pranzo e poi lo stesso Barnier andrà alla Eba, l'autorità bancaria europea, la cui sede dopo la Brexit è stata assegnata a Parigi.