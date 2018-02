Ue a Gb, non negoziamo diritti cittadini

(ANSA) - LONDRA, 1 FEB - "I diritti dei cittadini Ue durante il periodo di transizione non sono negoziabili". Così al Guardian Guy Verhofstadt, leader dei liberali europei ed emissario del Parlamento di Strasburgo nei negoziati per la Brexit, replicando alla premier britannica Theresa May che invece ha invocato una "differenza" di trattamento tra coloro che arrivano dopo che il Regno Unito sarà uscito dall'Unione Europea e coloro che arrivano prima.