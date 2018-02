Prolungato il fermo per Tariq Ramadan

(ANSA) - PARIGI, 1 FEB - Lo stato di fermo del teologo musulmano Tariq Ramadan, sospettato di stupri in seguito alla denuncia di due donne, è stata prolungata, secondo il quotidiano Le Parisien. Secondo quanto si apprende, Ramadan - che ieri si è recato spontaneamente dalla polizia giudiziaria che lo aveva convocato - ha continuato a negare in modo deciso ogni addebito.

Al docente di nazionalità svizzera, sospettato di far proselitismo di carattere integralista islamico, sono state sottoposte le denunce delle due donne, che descrivono una sua strategia quasi identica nei due casi: prima un contatto sui social network, scambi di opinione su temi religiosi, poi argomenti sessuali, quindi appuntamento in hotel. Il quotidiano afferma che gli inquirenti si sono recati nei due alberghi, uno a Parigi l'altro a Lione, dove le donne raccontano di essere state violentate.