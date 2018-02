Canti nazisti, Fpoe cambia il candidato

(ANSA) - BERLINO, 1 FEB - Dopo lo scalpore suscitato dal caso dei canti antisemiti, Udo Landbauer, leader regionale dell'FPOE, non sarà candidato del partito della destra populista alle elezioni in Bassa Austria. Lo ha reso noto Johanna Mikl-Leitner, dell'Oevp, definendola "una giusta decisione, per la regione".

Al posto di Landbauer, coinvolto dallo scandalo in quanto ex presidente dell'associazione goliardica che aveva fra i suoi testi quello dei canti nazisti, si presenta Gottfried Waldhaeusl.