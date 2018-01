Erdogan a Roma: in campo 3500 uomini

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Saranno circa 3.500 gli agenti delle forze dell'ordine messi impiegati in occasione della visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Roma. L'assetto sarà di massima sicurezza con l'impiego di reparti speciali per le "zone ravvicinate", secondo quanto si apprende. Le bonifiche nelle aree interessate dalla visita scatteranno diverse ore prima dell'arrivo del presidente, in programma domenica sera, che viaggerà su itinerari con strade chiuse al traffico. Il corteo presidenziale si muoverà su corridoi prefissati, ciascuno dei quali con varie alternative, che verranno scelti all'ultimo momento in base alle esigenze di sicurezza. Attivate anche le squadre Nucleare biologico chimico radiologico (Nbcr) dei vigili del fuoco.