Bruxelles, decisione su Ema è dei 27

(ANSA) - BRUXELLES, 30 GEN - La decisione sulla nuova sede dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) dopo la Brexit "è stata dei 27 Stati membri e non abbiamo niente da dire" a questo proposito. Così il portavoce della Commissione europea Margaritis Schinas, dopo la decisione dell'Italia di presentare ricorso. "Abbiamo fatto il nostro lavoro, producendo un'analisi legale di tutte le offerte ricevute in modo trasparente. Non abbiamo fatto shortlist o graduatorie, ma abbiamo fatto la nostra valutazione sulla base dei criteri decisi. E nessuno l'ha messa in dubbio", ha aggiunto.

"La rabbia non serve a nulla. Serve muoversi - ribadisce dal canto suo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della conferenza programmatica della Cgil -. Non sarà facile recuperare questa situazione. Non illudiamo nessuno. Però io chiedo che il nostro governo alzi la voce". (ANSA).