Senna: raggiunto picco, iniziata discesa

(ANSA) - PARIGI, 29 GEN - La Senna ha raggiunto oggi la sua piena massima - lontana dal record storico - ed ha cominciato la discesa, che si annuncia lenta. Intanto, il pluviometro ha misurato - per il periodo dicembre-gennaio - un record di pioggia dall'inizio delle rilevazione, nel 1959.

La piena della Senna ha raggiunto un picco di 5,85 metri, decisamente meno dei 6,10 metri del 2016, secondo l'istituto di misurazione Vigicrues. Il livello, misurato nella stazione di riferimento del ponte di Austerlitz, è fermo da ieri sera, e - in assenza di pioggia in queste ore - si attende la lenta discesa.

Lo straripamento catastrofico della Senna, nei tempi moderni, si verificò nel 2010, a 8,62 metri.