Puigdemont, immunità per investitura

(ANSA) - MADRID, 29 GEN - Il President uscente catalano in esilio Carles Puigdemont ha chiesto oggi al presidente del parlamento di Barcellona Roger Torrent di tutelare la sua immunità parlamentare e il suo diritto di assistere domani alla seduta durante la quale dovrebbe essere rieletto. Puigdemont, inseguito da un mandato di cattura spagnolo, rischia l'arresto se rimette piede sul territorio spagnolo. In una lettera a Torrent rivendica di essere coperto dall'immunità e di non poter essere arrestato se non "in flagrante".