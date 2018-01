Ema, Amsterdam non è pronta. E Milano si ripropone: il governo italiano pronto al ricorso

Il palazzo di Amsterdam dove sarà trasferita dopo la Brexit l'EMA, l'agenzia del farmaco, non è ancora pronto, e la soluzione transitoria proposta dagli olandesi "non è ottimale", perché "dimezza" lo spazio della sede di Londra. Il che aggiunge "strati di complessità" al trasferimento e allungherà i tempi per tornare a funzionare regolarmente. Lo ha detto il direttore dell'EMA, Guido Rasi, in una conferenza stampa congiunta con le autorità olandesi.

E alla luce di quanto sta emergendo, fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che il governo intraprenderà ogni opportuna iniziativa presso la commissione europea e le istituzioni comunitarie competenti affinchè, anche a seguito di quanto dichiarato dal direttore dell'Agenzia, venga valutata la possibile riconsiderazione della decisione che vide Milano battuta al sorteggio finale.

MILANO SCONFITTA AL SORTEGGIO BEFFA AL BALLOTTAGIO CON AMSTERDAM

"Leggo in una nota che, secondo la direzione di Ema, i problemi di Amsterdam ad ospitare la loro nuova sede sono evidenti. Sono in contatto con il Presidente Gentiloni per valutare tutte le possibili iniziative", ha scritto il sindaco di Milano, Sala sul suo profilo Facebook, commentando l'allarme lanciato dal direttore dell'Agenzia europea del farmaco. "Sono d'accordo con il presidente Maroni confermiamo che Milano è in grado di rispettare la tempistica richiesta, sia per la sede che per tutte le condizioni a latere", ha concluso.

"Amsterdam non è pronta ad ospitare l'agenzia del farmaco. Il governo riproponga la scelta di Milano. È importante fare presto nell'interesse dei cittadini europei": questo l'appello lanciato via Twitter dalla Presidente della Camera, Laura Boldrini.