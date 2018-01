Barnier,legge Ue si applica Gb fino 2020

(ANSA) - BRUXELLES, 29 GEN - "La posizione dell'Ue è chiara: nei 21 mesi di transizione, fino al 31 dicembre 2020, l'intero acquis dell'Unione europea continuerà ad applicarsi alla Gran Bretagna", compresa la Corte di giustizia. Così il capo negoziatore dell'Ue per la Brexit Michel Barnier al termine del Consiglio affari generali, durante il quale i 27 hanno dato disco verde a negoziare il periodo di transizione con Londra.

'Progressi sufficienti' non significa 'pieno progresso', ha aggiunto, quindi "occorre tradurre in termini giuridici quanto già concordato" sulla fase uno della Brexit "ed affrontare tutti gli altri temi che ancora non sono stati trattati. Senza accordo sull'insieme dei temi" di divorzio "non c'è transizione".