Voto locale a 16 anni, il Galles dice sì

(ANSA) - LONDRA, 28 GEN - Il Galles si accoda alla Scozia e si appresta ad aprire le urne anche ai 16enni per permettere loro di votare alle prossime elezioni amministrative dei Consigli locali. Lo anticipa SkyNews, precisando che il provvedimento è ormai pronto e che le autorità di Cardiff ritengono possa essere un rimedio contro la disaffezione dei teenager verso la politica. In Scozia la misura ha prodotto qualche risultato in termini di una maggiore partecipazione, ma non tutti sono d'accordo in Gran Bretagna. A livello nazionale, il Labour ha aperto più di uno spiraglio ma finora non se ne è fatto nulla, anche se l'ipotesi è stata dibattuta alla Camera dei Comuni. Secondo i media, l'attuale maggioranza di governo a guida Tory non ha interesse a riprendere ora il tema dopo che le ultime elezioni politiche hanno segnato una mobilitazione inedita e uno spostamento di massa del voto dei più giovani verso la piattaforma laburista radicale di Jeremy Corbyn: popolarissimo peraltro, secondo i sondaggi, anche fra gli under 18.