Russia: ong, 243 dimostranti fermati

Migliaia di simpatizzanti dell'oppositore russo Alexiei Navalni hanno manifestato, con temperature rigide, a Mosca e in tutta la Russia. Il blogger oppositore stesso è stato fermato dalla polizia in viale Tverskaia, nel centro di Mosca, nel corso della manifestazione antigovernativa "sciopero degli elettori", non autorizzata.La polizia ha quindi compiuto un blitz nella sede moscovita della Fondazione anticorruzione di Navalni, ufficialmente per un "allarme bomba", secondo la testata online Meduza, che scrive he gli agenti hanno sequestrato computer, server e telecamere.

Tra i cori più volte ripetuti alla manifestazione di Mosca: "Putin ladro" e "Quarto mandato in prigione"

In serata l'ong indipendente Ovd-Info ha detto che almeno 243 manifestanti antigovernativi sono stati fermati dalla polizia nelle manifestazioni fra Mosca e il resto della Russia. Secondo la testata online Meduza.io, le città col maggior numero di fermi sono Ufa, con 50 persone trascinate via dagli agenti, e Ceboksary con 60.

"L'arresto di una persona non significa nulla se siamo in tanti. Chiunque voglia venga e mi sostituisca", ha scritto su Twitter Navalni poco dopo essere stato fermato dalla polizia. "Mi hanno fermato, ma non ha importanza, venute su viale Tverskaia perché venite non per me ma per il vostro futuro", ha aggiunto l'oppositore russo.