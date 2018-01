Alta tensione Israele-Polonia per legge sulla Shoah

Alta tensione fra Israele e la Polonia. Il testo della legge sulla Shoah approvata da un ramo del parlamento di Varsavia "va cambiata": la richiesta arriva dal premier Benyamin Netanyahu che avvisa: "Non abbiamo alcuna tolleranza per la falsificazione della verità, per la riscrittura della storia o per la negazione dell'Olocausto". Ma la Polonia ha risposto picche: "non cambieremo nulla nella legge sull'Istituto per la memoria nazionale", ha scritto su twitter la portavoce del partito al governo (Pis) e vice presidente del parlamento polacco, Beata Mazurek. "Basta con le accuse contro la Polonia e ai polacchi per i crimini tedeschi".

L'attuale crisi diplomatica con la Polonia - domenica il vice ambasciatore polacco in Israele è stato convocato al ministero degli esteri a Gerusalemme - si è aperta venerdì scorso quando, alla vigilia del Giorno della Memoria, la Camera Bassa a Varsavia ha approvato un emendamento alla legge sull'attività dell'Istituto della memoria nazionale (Ipn).

Il provvedimento - che deve ancora passare al vaglio del Senato e del Presidente - prevede tra l'altro la possibilità di punire con una multa o il carcere fino a tre anni, coloro che, in patria e all'estero, "pubblicamente e contro i fatti attribuiscano alla Nazione polacca o allo Stato polacco la responsabilità o la corresponsabilità di crimini compiuti dal Terzo Reich tedesco oppure i crimini contro l'umanità contro la pace nonché altri crimini durante la guerra". Stesse conseguenze per chi usi frasi come "Campi della morte polacchi" riferendosi ai lager di sterminio nazista, come Auschwitz, operanti nella Polonia occupata dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale.