Mosca: migliaia a manifestazione Navalni

(ANSA) - MOSCA, 28 GEN - Migliaia di simpatizzanti dell'oppositore russo Alexiei Navalni stanno manifestando tra piazza Pushkin, viale Tverskaia e piazza Majakovski, nel cuore di Mosca, per il corteo "Sciopero degli elettori". Forte la presenza della polizia che invita a sgomberare le piazze. I dimostranti stanno sfilando a temperature ben al di sotto dello zero. Tra i cori più volte ripetuti: "Putin ladro" e "Quarto mandato in prigione", riferendosi al quarto mandato presidenziale che verosimilmente Putin otterrà alle elezioni del 18 marzo.