Albania: opposizione in piazza a Tirana

L'opposizione albanese è scesa in piazza a Tirana, per protestare contro il governo del premier Edi Rama, chiedendo le sue dimissioni. Di fronte ad una massiccia folla di sostenitori, riuniti lungo il viale davanti alla Presidenza del Consiglio, il leader del centrodestra Lulzim Basha ha accusato il premier di legami con la criminalità organizzata, riferendosi tra l'altro, al diffuso fenomeno della coltivazione della marijuana nel 2016 e al caso del suo ex ministro dell'Interno Saimir Tahiri, sott'inchiesta per sospetti di collusione con un gruppo di narcotrafficanti albanesi parte di un organizzazione criminale italo-albanese, sgominata lo scorso ottobre a Catania.

"A nome di tutti gli albanesi chiedo oggi che Rama ed il suo governo illegittimo se ne vadano, e lascino il posto ad un esecutivo antimafia che combatta il crimine, che porti avanti la riforma giudiziaria e prepari nuove elezioni libere", ha dichiarato Basha.