Repubblica ceca vota per il presidente

(ANSA) - PRAGA, 26 GEN - Due settimane dopo il primo turno, si sono riaperti oggi alle ore 14 i seggi elettorali per accogliere i circa 8,4 milioni di cechi, che fino a domani scelgono il prossimo presidente: al ballottaggio, l'uscente presidente Milos Zeman e lo Jiri Drahos, ex presidente dell'Accademia delle Scienze (Csav). Nel primo turno, tenutosi il 12 e il 13 gennaio, Zeman è arrivato primo con il 38,6% dei voti, Drahos secondo con il 26,6%. Stando ai sondaggi, al momento i due avversari sono dati in un testa a testa, al 45% dei consensi circa. L'affluenza che nel primo turno ha raggiunto il 62%, stando alle previsioni potrebbe anche aumentare. I seggi sono aperti oggi dalle 14 alle 22 e domani dalle 8 alle 14. I risultati saranno noti domani in serata.