Francia: piena Senna, rientra allarme

(ANSA) - PARIGI, 26 GEN - Rientra l'allarme per la piena della Senna, che - nel temuto fine settimana - raggiungerà valori meno elevati del previsto.

Secondo il sito ufficiale Vigicrues (vigilanza su livello del fiume) la Senna non dovrebbe raggiungere la soglia di allerta dei sei metri, fermandosi a 5,80, un livello inferiore a quello che destò l'allarme nel 2016.

Nei giorni scorsi era stato ipotizzato un livello di 6,10 metri nel fine settimana. Esondazioni preoccupanti riguardano invece alcuni tratti della Marna e dell'Yonne, non lontano dalla capitale, ma tutto è al momento sotto controllo.