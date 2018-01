Turchia: ricercati 129 ex poliziotti

(ANSA) - ISTANBUL, 25 GEN - La procura di Ankara ha emesso 129 mandati d'arresto contro ex agenti di polizia turchi, accusati di legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen.

Tra i ricercati ci sono diversi alti ufficiali, che erano stati allontanati dal corpo di polizia con decreti dello stato d'emergenza dopo il fallito colpo di stato del 2016 perché accusati di aver scaricato ByLock, l'app di messaggistica che secondo gli investigatori veniva usata dai 'gulenisti' per scambiarsi informazioni criptate. Un'operazione è in corso in 21 province della Turchia per cercare di arrestare i sospetti. Finora, riporta l'agenzia statale Anadolu, almeno 60 sono già finiti in manette.