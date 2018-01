Parigi si prepara a piena della Senna

Parigi si prepara alla piena della Senna. Secondo gli ultimi rilievi, il fiume ha raggiunto i 5 metri e 47 centimetri nel centro di Parigi e cresce di circa 1 o 2 centimetri all'ora. Il livello massimo delle acque, oltre i 6 metri, è previsto per venerdì, secondo gli esperti: molto dipenderà dalla quantità di pioggia prevista nelle prossime ore.

Tutto il troncone metropolitano della Rer C, una delle tre metropolitane regionali che costeggia il fiume, è stato chiuso.

Sommersa dalle acque la Voie Pompidou, la strada a scorrimento rapido che corre a pelo d'acqua lungo la Senna. Fra le misure raccomandate dall'unità di crisi del Comune, l'evacuazione dei piani sotterranei del Louvre, dove ci sono i depositi di centinaia di opere non esposte. Piano d'emergenza anche al Museo d'Orsay, con trasferimento di alcuni pezzi ai piani più alti.

Timori di inondazioni nella Valle della Marna. In totale, sono 19 i dipartimenti in stato di vigilanza, di cui 15 per rischio esondazione e quattro per neve e ghiaccio.