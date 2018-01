Medici, salute Assange in 'pericolo'

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - La salute fisica e mentale di Julian Assange e' in 'pericolo' a causa della sua lunga permanenza nell'Ambasciata ecuadoriana a Londra: il cofondatore di WikiLeaks dovrebbe essere trasferito in ospedale. Ne sono convinti due medici, Sondra Crosby e Brock Chisholm, che lo hanno visitato per 20 ore nell'arco di tre giorni lo scorso ottobre. I medici, pur non entrando nei dettagli, hanno spiegato la loro opinione in un articolo sul quotidiano Guardian.