May, giganti rete contrastino reati web

(ANSA) - LONDRA, 25 GEN - I giganti del web devono impegnarsi di più per "contrastare le attività dannose e illegali online".

E' l'appello che la premier britannica, Theresa May, lancia al Forum economico mondiale di Davos, come anticipato da Downing Street. "Queste compagnie - prosegue il primo ministro - semplicemente non possono rimanere ferme mentre le loro piattaforme sono utilizzate per facilitare gli abusi sui bambini, la moderna schiavitù o diffondere contenuti di stampo terrorista ed estremista". E nel suo intervento May spiega anche quali potrebbero essere le misure da adottare in questo senso.

"Dobbiamo andare oltre, in modo che questi contenuti siano rimossi automaticamente. Queste società hanno a disposizione le menti più brillanti del mondo e devono quindi impegnarsi per garantire queste fondamentali responsabilità sociali". La premier britannica fa anche alcuni nomi delle compagnie che devono agire, in primo luogo i grandi social media come Facebook e Twitter, ma anche quelle minori come Telegram.