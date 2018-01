'Investitura Puigdemont 30 e 31 gennaio'

(ANSA) - MADRID, 25 GEN - La sessione di investitura del nuovo presidente della Catalogna, che vede l'uscente Carles Puigdemont, in esilio in Belgio, come unico candidato, dovrebbe svolgersi il 30 e il 31 gennaio, secondo La Vanguardia online.

L'ufficio di presidenza del parlamento di Barcellona dovrebbe indicare oggi la data definitiva della sessione, che secondo il regolamento deve tenersi entro il 31 gennaio.

Ma intanto il governo spagnolo ha chiesto un parere al Consiglio di Stato sulla candidatura di Puigdemont alla rielezione in vista della presentazione domani di un ricorso alla Corte costituzionale ha reso noto la vicepremier Soraya de Santamaria. Se il parere sarà favorevole, Madrid presenterà un ricorso con effetto sospensivo contro la decisione del presidente del Parlament, Roger Torrent, di sottoporre alla plenaria il nome di Puigdemont come candidato all'investitura.